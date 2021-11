Vanaf woensdag zacht weer met af en toe zon

Dat voorspelt weerbureau Weer.nl. Dinsdag is er nauwelijks wind en de grijze wolken verplaatsen zich nauwelijks. Daar kan af en toe een beetje motregen uit vallen. In de middag wordt het 6 tot 8 graden.

Na regen komt zonneschijn

Woensdag passeert in de ochtend een storing. Het is eerst droog, later in de ochtend kan het overal even regenen. De grootste hoeveelheden worden in het midden en oosten van het land verwacht. De wolken en regen trekken snel naar het zuidoosten weg, waarna in de middag de zon er weer doorkomt. Met 11 of 12 graden is het duidelijk zachter. Wel is de wind aan zee af en toe krachtig.

Zondag weer kouder

In de dagen daarna voert een stevige westelijke tot zuidwestelijke wind zachte lucht aan. Daardoor wordt het donderdag 12 en vrijdag 13 tot lokaal 14 graden worden. Er is veel bewolking, maar op beide dagen blijft het op de meeste plaatsen droog en af en toe komt de zon er ook door. Ook zaterdag is het met 11 of 12 graden nog zacht, zondag wordt het in de middag niet warmer dan tussen de 8 en 10 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af en er kunnen dan een paar buien vallen.