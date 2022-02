Groeiende irritatie in Kamer over afwachtend kabinet rond koopkracht: ’Zo kan ik niet verder’

Het zit een deel van de Kamer dwars dat het kabinet, bij meerdere debatten met verschillende ministers, alle vragen over koopkracht steeds naar het voorjaar doorschuift. Het kabinet wil eerst de laatste doorrekeningen van het Centraal Planbureau om dan pas een antwoord te formuleren op alle tegenvallers in de wittebroodsweken.

Met onder meer de hoge inflatie en energieprijzen die de koopkracht dreigen te vermorzelen en de veroordeling van de spaartaks door de Hoge Raad dreigt een miljardenreparatie nodig te zijn. Vanuit coalitie en kabinet wordt er al op gezinspeeld dat het niet gaat lukken om ieders koopkracht te redden, de focus lijkt te liggen op de laatste inkomens.

Verwondering

Maar concrete plannen zijn er nog niet en Kamerleden zijn het woensdag zat telkens tegen de muur van het kabinet aan te lopen. „Ik heb het gevoel dat ik zo niet verder kan”, zegt SGP-Kamerlid Stoffer woensdag tegen Kaag tijdens het debat over de begrotingsafspraken van het kabinet. Ook Omtzigt en Azarkan (Denk) doen hun beklag.

D66-Kamerlid Van Weyenberg verwondert zich er op zijn beurt over hoe de oppositie verwijst naar coalitiepartijen die zich al wel uitspreken en zich verwonderen dat het kabinet zelf nog geen richting aangeeft. „Ik constateer dat de oppositie het er blijkbaar moeilijk mee heeft dat de coalitie niet alles al heeft afgetimmerd.”

Kaag zelf vindt dat de Kamer te zeer vraagt naar tegenvallers die er sinds het coalitie-akkoord bij zijn gekomen. Ze moet haar collega-bewindspersonen nog spreken over wat precies de omvang van alle problemen is, en wil daar niet op vooruitlopen: „Ik weiger om in te gaan op discussies die nu nog in het kabinet gaande zijn.” Dat hoeft van PvdA-Kamerlid Nijboer ook niet, maar een klein tipje van de sluier kan er volgens hem best af: „Ik vind dat de Kamer wel wat richting kan krijgen.”

Woensdagmiddag was er ook al irritatie bij Kamerleden tijdens een debat met Klimaatminister Rob Jetten (D66). Partijen van links tot rechts riepen de bewindsman op om snel duidelijkheid te verschaffen over de gevolgen van de hoge energierekeningen. Onder andere door onrust aan de grens met Oekraïne stijgen de gasprijzen naar grote hoogten. Vooral huishoudens, maar ook bedrijven, krijgen te maken met flink hogere bedragen. Dat levert allerhande problemen op. De D66-bewindsman wilde ook pas op een door hem gekozen moment, later dit jaar, concrete antwoorden geven.