F-16’s vallen IS-doel aan in Syrië

DEN HAAG - Nederlandse F-16’s hebben in Oost-Syrië een aanval uitgevoerd op een doel van Islamitische Staat. Dit gebeurde afgelopen dagen in de buurt van de stad Abu Kamal in de provincie Dayr az Zawr tijdens een missie om grondtroepen te ondersteunen, meldt het ministerie van Defensie.