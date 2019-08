Zorgzame vrouw en stoere man kan niet

De advertentie van Volkswagen begint met een mannelijke en vrouwelijke bergbeklimmer die slapen in een tent. Daarna worden twee mannelijke astronauten getoond en een mannelijke atleet die meters ver sprint met een prothese. Het laatste shot is een vrouw naast een kinderwegen op een bankje. ’Te stereotiep’ is de kritiek. Stoere mannen en zorzame vrouwen, dat kan niet.

De smeerkaasadvertentie toont twee mannen die op de babies letten maar bij het eten van een heerlijke sandwich met uiteraard dezelfde kaas de baby per ongeluk op een transportband zetten waardoor die dreigt te verdwijnen. Een boze kijker vond dat beledigend: ’alsof mannen niet voor hun kinderen kunnen zorgen.’

Het logische verweer van Philadelphia: ,,we willen een grappige reclame maken” werd niet geaccepteerd.”