NAM stelt verlaging gasproductie voor

Die aanbeveling heeft de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen ontvangen. De voorgestelde maatregelen hebben vooralsnog geen invloed op de totale productie van gas in heel Groningen, bevestigde een woordvoerder van de NAM desgevraagd. Hoeveel minder gas er zal worden gewonnen kan hij niet zeggen. „Het is aan minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) om dat uiteindelijk te bepalen”, aldus de zegsman.

De NAM mag volgens hem dit jaar 21,6 miljard Nm3 (de inhoudsmaat voor aardgas) winnen, maar heeft volgens een woordvoerder een totale productiecapaciteit van bijna 100 miljard Nm3 per jaar. Naar schatting zit er nog ruim 600 miljard Nm3 in de Groningse bodem.

De zogenoemde clusters Overschild, De Pauwen en Ten Post, niet ver van Loppersum worden door de NAM definitief buiten werking gesteld en daarnaast wordt ook de winning in Eemskanaal gestopt. In Leermens en ’t Zandt gaat de productie omlaag.

De NAM schat de kans op een aardbeving dit jaar met een kracht groter dan 3,6 (die van de zwaarste beving tot nu toe in het gebied in Huizinge in 2012) in op 16 procent. Het energiebedrijf denkt „met deze maatregelen de veiligheid en veiligheidsbeleving binnen acceptabele parameters te houden.”