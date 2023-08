Afslankmiddel tegen hartproblemen: goed nieuws of onzin?

Een specifiek medicijn tegen obesitas werkt ook echt tegen serieuze hartproblemen. Dit zegt Novo Nordisk, de Deense fabrikant van het middel. In een brede, klinische studie door het bedrijf zelf is aangetoond dat het middel Wegovy leidt tot twintig procent minder kans op hartaandoeningen. In ons land is het nog niet beschikbaar. Maar Ozempic, dat dezelfde werkzame stof semaglutide bevat, is dat wel.

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH