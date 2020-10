Oud-lid Hofstadgroep waarschuwt: ‘Nu ingrijpen tegen islamistisch extremisme’

Walters was lid van de Hofstadgroep, de bekendste jihadistische groep van Nederland. Inmiddels is hij gederadicaliseerd. Walters behaalde aan de Universiteit Leiden een masterdiploma Crisis and Security Management (CSM) en doet nu onderzoek naar radicalisering en islamitische terreur. In deze extra podcast met Telegraafverslaggever Wierd Duk vertelt hij openhartig over zijn verleden bij de terroristische organisatie en over zijn broer die omkwam in het 'Kalifaat'. De analist geeft een uitgebreide kijk op de radicalisering van jonge moslims en de problemen van het multiculturalisme in westerse samenlevingen. Ook kijkt hij met argusogen naar extreemrechtse onlineclubs die in hun aanpak Islamitische Staat imiteren.

