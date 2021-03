Bakfietsdrama Bussum: ’Deze zaak kent alleen maar verliezers’

Ⓒ ANP/HH

Lelystad - Een zaak met alleen maar verliezers. Daar is iedereen het in de rechtszaal in Lelystad het dinsdagochtend wel over eens. Een chauffeur van een NS-bus veroorzaakte vorig jaar in Bussum een ongeluk, waarbij een zwangere moeder en haar ongeboren kind op een bakfiets om het leven kwamen. Het Openbaar Ministerie eist 240 uur taakstraf en twee jaar rijontzegging.