Cocaïne in de berging en in de printer: vrouw moet huurhuis uit na grote drugsvondst

Alkmaar - De bewoonster van een huurwoning van Kennemer Wonen moet haar huis uit, nadat in de berging 131 kilo cocaïne is gevonden. De vrouw bestreed de uitzetting voor de rechtbank in Alkmaar, maar ving bot. Ze moet de huurwoning verlaten en die blijft op last van de burgemeester gesloten tot oktober.

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / dpa Picture-Alliance