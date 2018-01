Man rukt urinoir van muur en rent naakt het bos in

Ⓒ Hollandse Hoogte

TALLAHASSEE - De politie in het Amerikaanse Tallahassee is op zoek naar een man die naar verluidt in de toiletten van een sportbar een urinoir van de muur zou hebben gerukt. Alsof dat al niet erg genoeg was, besloot hij daarna al rennend zijn kleren uit te trekken. Hij vluchtte vervolgens het nabijgelegen bos in.