2-jarige schiet per ongeluk man (25) dood in Georgia

Het bizarre schietincident vond op 5 december plaats. Dustin Walters kwam om het leven, ook al werd hij nog naar het ziekenhuis gebracht. Hij bleek door één kogel op fatale wijze te zijn geraakt nadat het kind het wapen had gevonden.

Wat de relatie tussen het slachtoffer en de peuter is, is niet geheel duidelijk. Hij had kinderen en was werkzaam voor een vastgoedbedrijf. „We rouwen mee met de familie Walters”, aldus politiechef Roy Minter tegen The Herald Sun. „Als ouder kan ik mij niet voorstellen wat ze nu en in de komende jaren door moeten maken.”

Veiligheid

Minter benadrukt het belang van veilig gebruik van wapens, zoals een ontgrendeling. „Hoewel zeldzaam kunnen zich altijd van dit soort incidenten voordoen met tragische gevolgen. Wees er zeker van dat wapens op een veilige plaats liggen waar kinderen niet bij kunnen.”

Volgens anti-wapenclub Everytown for Gun Safety gaat het steeds vaker fout in de VS. Alleen al in 2021 haalden 330 kinderen onbewust de trekker over. 135 mensen kwamen daarbij om. Zo kwam een 21-jarige vrouw uit Florida in augustus om het leven toen ze per abuis door een peuter door het hoofd werd geschoten tijdens het videobellen.