Prins opent paleis voor homo’s

Volgens prins Manvendra Singh Gohil, kroonprins van Rajpipla in de westelijke deelstaat Gujarat, is het vooral in de kleine gemeenschappen op het platteland van India nog erg moeilijk om voor je homoseksualiteit uit te komen. „Mensen worden nog steeds zwaar onder druk gezet door hun families, gedwongen te trouwen of hun huis uitgegooid. Vaak kunnen ze nergens heen en kunnen ze ook geen werk vinden”, verklaart de prins.

Nu bouwt de 52-jarige prins een centrum voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders op het landgoed rond zijn voorouderlijk paleis. „Ik zal toch geen kinderen krijgen, dus dacht ik: waarom zou ik deze ruimte niet voor een goed doel gebruiken?” De prins zal op het complex niet alleen kamers aanbieden, maar ook de mogelijkheid voor de bewoners om een vak te leren. Ook zal er een medische faciliteit geopend worden.

Gohil zelf kwam er voor zijn familie tien jaar geleden voor uit gay te zijn. Zijn moeder was zo ontzet, dat ze een advertentie in de krant zette waarin ze aankondigde hem te onterven. Na zijn coming out zette hij een fonds op om homoseksuelen te helpen en werd hij een activist voor de homorechten in zijn land.