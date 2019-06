Leeuwinnen omarmd: liever op voetbal dan op dansen

Liefst 30.640 fans zagen de Leeuwinnen vorige week winnen tegen Australië. Jill Roord, Lieke Martens en Shanice van de Sanden vieren de zege. Ⓒ BSR Agency

Terwijl we nog aan het bijkomen zijn van de Nations League, is het volgende toernooi alweer in volle gang: het WK Voetbal voor vrouwen. De Oranje Leeuwinnen kunnen de tweede hoofdprijs in twee jaar binnenslepen en trappen vandaag af tegen Nieuw-Zeeland. Een titel zou de kroon zijn op de enorme opmars van het vrouwenvoetbal in de afgelopen jaren.