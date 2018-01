Artsen dreigen met aangifte tegen Sylvana

Wie ten onrechte een medische titel als ’psychiater’ voert, overtreedt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). De maximumboete voor ’titelmisbruik’ is 6400 euro. Ook kan aangifte gedaan worden van valsheid in geschrifte of misleiding.

„Als uit onderzoek naar voren komt dat er daadwerkelijk sprake is van titelmisbruik, dan kan de KNMG daar aangifte van doen”, zegt een woordvoerder van de artsenfederatie. „Wij zijn tegen titelmisbruik en voor duidelijkheid.”

Een woordvoerder van de inspectie voor de gezondheidszorg laat weten dat het van groot belang is dat „burgers die hulp zoeken kunnen vertrouwen op de deskundigheid van een zorgverlener.” Hij vervolgt: „Alleen als iemand als zodanig staat ingeschreven in het BIG-register, mag hij of zij zich psychiater noemen. Een beschermde titel geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Hiermee wordt de kwaliteit en veiligheid van zorg bewaakt. In 2016 heeft de inspectie aan tien personen een boete opgelegd voor het onrechtmatig voeren van een beschermde titel, zoals psychiater.”

Simons en haar partij hebben de beschuldigingen altijd ontkend. Campagnemanager Chihiro Geuzebroek van BIJ1 stelde eerder tegen De Telegraaf dat Kuit niet meer in het BIG-register is te vinden omdat haar diploma’s zijn vervallen ’door escalatie van haar ziekte’.

Dinsdag hield Bij1 spoedoverleg in het huis van Kuit. Daarna zweeg de partij in alle talen.