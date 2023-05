Insmeren met Pinksteren: barst de zomer dan eindelijk los?

1 Hoe warm gaat het dit weekend worden?

Het is woensdag nog fris, met zo’n 15 graden, waar dat normaal rond de 19 graden ligt, stelt Berend van Straaten van Weeronline. „Maar daarna wordt het heel aangenaam. Zeker eerste pinksterdag gaat het mooi worden. Dan kunnen de temperaturen in het zuidoosten oplopen tot 24 graden. Misschien tikken we dan wel de 25 graden aan, waarmee het officieel een zomerse dag is. Het blijft droog en zonnig.”

Dat gunstige weer hebben we volgens Van Straaten te danken aan onze oosterburen. „We hebben te maken met een oostenwind die warmere lucht uit de hoek van Duitsland meevoert.” Het is wel nog onzeker of het warme weer na Pinksteren doorzet.

2 Kunnen we dan nu al een duik in de zee nemen?

Alles kan! Maar Van Straaten raadt het niet aan. „Dat is toch nog niet aangenaam. Want aan de kust is het dit weekend niet zo warm als in het binnenland, al halen we ook daar wel de 20 graden. Maar je kunt zeker lekker bij een meertje gaan liggen of aan de grachten gaan zitten in het binnenland.” Volgens de meteoroloog is het bovendien perfect weer om te barbecueën, fietsen, wandelen en in de tuin te werken.

Een man vaart over het water in het centrum van Leiden. Ⓒ ANP / Owen O'Brien

3 Moeten we ons dan ook weer insmeren?

„Het insmeerseizoen is nu echt wel begonnen”, zegt Van Straaten resoluut. „Tijdens het weekend schiet de uv-index omhoog naar 6. Dan kun je binnen twintig minuten verbranden als je je niet insmeert.”

Volgens hem moet je je overdag tussen elf en vier uur sowieso insmeren en is de zon op z’n sterkst tussen twaalf en drie uur. „Gebruik je factor 30, dan wordt aangeraden om je twee keer per uur in te smeren, bij factor 50 zou één keer per uur voldoende moeten zijn. Wel verschilt dat nog per persoon.”

4 Wat doet dit met het neerslagtekort in ons land?

Dat tekort zal naar verwachting gaan oplopen, maar is voorlopig niet ernstig. Uit de Droogtemonitor van het KNMI blijkt dat het neerslagtekort momenteel 32 millimeter bedraagt. Dat ligt lager dan tijdens een gemiddeld jaar (zo’n 50 millimeter) en komt totaal niet in de buurt van de vijf procent droogste jaren (100 millimeter).

Van Straaten: „We hebben een ontzettend nat voorjaar gehad, waardoor we een goede uitgangspositie hebben.” Door het mooie weer loopt het tekort begin juni naar verwachting wel op naar zo’n 82 millimeter. Dat ligt ietsje hoger dan in een normaal jaar, maar is nog altijd beduidend minder dan de vijf procent droogste jaren (125 millimeter, begin juni). Van Straaten benadrukt wel dat die droogte niet té lang moet aanhouden.

5 Krijgen we nu ook een warme zomer?

Weeronline heeft geen glazen bol, dus de voorspellingen blijven onzeker. Maar de meteorologen stellen wel dat de kans het grootst is dat we een zomer krijgen die warmer is dan normaal (22,3 graden in De Bilt). In dat geval gaat het om veel dagen met zomerse temperaturen, en met ongeveer evenveel neerslag als normaal. Die zal binnen de huidige verwachting vooral vallen in de vorm van buien, die heftig kunnen zijn. Doorgaans valt er in De Bilt zo’n 75 millimeter regen per maand, en regent het slechts 5 procent van de tijd.

Meteoroloog Jaco van Wezel stelt dat de wind vaak uit het oosten zal waaien. Oostenwind zorgt vaak wel voor warmte, maar niet voor enorme hitte.