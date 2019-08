Taakstraf veganistische ouders na ernstige verwaarlozing peuter

Uit rechtbankdocumenten is gebleken dat het toen twee jaar oude meisje leefde op een dieet van haver, aardappelen, rijst, tofoe, brood, pindakaas en rijstmelk. Als snack kreeg ze zo nu en dan twee rozijnen of een hap fruit. Dat meldt The Sydney Morning Herald.

Tekorten

„Het kind was ernstig ondervoed, had ondergewicht en liep enorm achter in haar lichamelijke ontwikkeling”, aldus de rechter. Tijdens haar ziekenhuisopname woog het meisje slechts 4.89 kg. Toen de peuter 1,5 jaar oud was, had ze nog geen tandjes en zag ze eruit als baby van rond de drie maanden. Daarnaast had ze een tekort aan vitamine D, vitamine B12, zink en ijzer.

Haar grootmoeder heeft inmiddels de zorg voor het meisje en haar twee oudere broers op zich genomen. De lichamelijke omstandigheden van de peuter zijn sindsdien aanzienlijk vooruitgegaan.

Postnatale depressie

Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat de moeder van de kinderen aan langdurige postnatale depressie leed. Zij verklaarde eerder niet in de gaten te hebben gehad dat het zo slecht ging met haar dochtertje. De vader pleitte minder schuldig te zijn dan de moeder, maar het feit dat hij zijn ouderlijke verantwoordelijkheden ontliep, kan hem volgens de rechter minstens zo zwaar worden aangerekend.

De ouders hebben een taakstraf van 18 maanden opgelegd gekregen.