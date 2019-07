Protest tegen export van proefapen

Twee aapjes in het onderzoekscentrum BPRC in Rijswijk. Ⓒ Animal Rights

TILBURG - Het is mooi dat het kabinet het aantal proeven op apen in ons land met 40 procent wil terugbrengen, maar er moet ook aandacht komen voor het exporteren van apen vanuit Nederland voor proeven in andere landen. Dat zegt dierenrechtenorganisatie Animal Rights. De club maakt zich op voor een protest deze week in Tilburg, vanwaaruit een transport van zes apen naar Italië aanstaande zou zijn.