Aardbeving ten noorden van Athene

Binnenland

Aardbeving bij Groningse Tjuchem: ’Heel het huis kraakte’

Bij het Groningse dorp Tjuchem is zondagochtend een aardbeving geweest. Volgens het KNMI had de beving, die even na 09.30 uur plaatsvond, een kracht van 1,9 op de schaal van Richter.