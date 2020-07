Horecazaken Amsterdam dicht om corona: ben jij er geweest?

Het gaat om In the City op het Klein Gartmanplantsoen, No Rules op het Marie Heinekenplein en café Zwart op de Dam.

In the City wordt door de GGD gezien als cluster van besmettingen, waarvoor meer dan 3 besmette personen ernaar terug zijn te herleiden. Dat kwam in beeld bij bron- en contactonderzoek, aldus de gemeente. Er zijn tien personen bekend. De club sluit voor twee weken de deuren, op verzoek van de Veiligheidsregio.

Ook No Rules, een bar en restaurant, is met vier besmettingen een cluster. Er zijn zeker vier personen die ’te herleiden zijn tot het bargedeelte van deze locatie’, aldus de gemeente. Ook No Rules gaat twee weken dicht.

Bij café Zwart is een personeelslid besmet geraakt. Daar gaat de binnenruimte dicht, het terras blijft open.

Grote zorgen

„De GGD en de Veiligheidsregio maken zich grote zorgen over deze recente besmettingen in de horeca. Horecapersoneel en bezoekers wordt dringend verzocht om bij klachten thuis te blijven en een afspraak te maken voor een coronatest. De GGD ziet de laatste tijd ook veel besmettingen in de familie- en privésfeer en op feestjes. Het is belangrijk dat iedereen alert blijft op het naleven van de coronaregels en voldoende afstand houdt, ook tijdens het uitgaan”, laat de gemeente weten.