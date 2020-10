Slang in Arnhemse woonkamer laat zich niet vangen

De vrouw had direct de politie gebeld toen ze het dier aantrof. Agenten kwamen ter plaatse en konden constateren dat het om een ongevaarlijke rattenslang ging. De agenten besloten de dierenambulance erbij te halen.

Helaas: voor de dierenambulance arriveerde had de slang alweer de spreekwoordelijke benen genomen, zo valt te lezen in een Facebook-bericht van de politie Arnhem-Zuid. Ondertussen hadden de agenten de eigenaar van de slang achterhaald, die bleek in de buurt te wonen en kwam helpen het dier te vangen.

Helaas liepen de pogingen op niets uit en is de zoektocht van de politie gestaakt. Volgens het bericht van de politie zou vrijdag een nieuwe poging worden gewaagd het dier te vangen. „Dit maken we niet elke dag mee”, schrijft de politie. „Vrijdag weten we meer.”

Het bericht van de dienders op Facebook zorgt voor veel hilariteit onder de volgers. Waar de een zegt: „Ik zou een hotelletje geboekt hebben”, doet een ander er een schepje bovenop door te zeggen het huis in de verkoop te hebben gezet als het haar zou overkomen.