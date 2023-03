Premium Het beste van De Telegraaf

Geheime diensten, bedreigingen en moord: dit is de duistere geschiedenis achter Tetris

Door Paul Demeyer

Screenshot uit de film Tetris. Ⓒ ANP / Associated Press

Iedereen heeft het wel eens gespeeld: Tetris. Super simpel en desondanks (of juist daardoor) razendpopulair. Maar zo simpel als de game zelf is, zo moeilijk was het voor Nintendo om in de Koude Oorlog de Tetris-rechten van de Russen te krijgen. Daarbij werden de vuile spelletjes, dreigementen en omkoperij niet geschuwd, zo blijkt uit de nieuwe film Tetris.