’Kapitein rampschip had al ongeval in Nederland’

Beelden van een ongeluk met dezelfde maatschappij in april in Rotterdam. Vermoedelijk gaat het om dit ongeluk, al is dat niet bevestigd. Ⓒ MediaTV

BOEDAPEST - De kapitein van het cruiseschip dat betrokken was bij de dodelijke aanvaring op de Donau in Boedapest, was in april ook betrokken bij een aanvaring in Nederland. Dat melden Hongaarse aanklagers.