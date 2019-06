Australische politie ’verbijsterd’ over spoorloos verdwenen backpacker Théo (18)

„Bij mijn vertrek uit België heb ik zijn broertje Lucas beloofd dat ik Théo weer thuis zou brengen. Help me alstublieft om die belofte te houden”, zei de emotionele vader tijdens een gezamenlijk persmoment met de Australische politie. Hij doet onder meer een beroep op Whatsapp om de laatste chatgesprekken van Théo vrij te geven. Het is echter nog maar de vraag of überhaupt aan dat verzoek kan worden voldaan, omdat berichten op de populaire app versleuteld zijn. „We begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat, maar het gaat er nu om hulp te bieden aan iemand die in levensgevaar verkeert. Elke minuut telt.”

Théo verdween 31 mei. Hij werd voor het laatst gezien in de toeristische kustplaats Byron Bay, in het oosten van het land. Er zijn beelden vrijgegeven waarop de jongvolwassene te zien is in een supermarkt en daar drank koopt. Ook is hij ’s avonds laat gesignaleerd op beelden na het verlaten van een discotheek. 1 juni werd zijn telefoon voor het laatst gebruikt. Théo verbleef in een hostel, maar checkte daar nooit uit. Zijn paspoort en spullen lagen nog op zijn kamer.

Politie langs de kust in het oosten van Australië op zoek naar de vermist geraakte backpacker. Ⓒ EPA

Verbijstering

De politie gaat uit van een misdrijf, maar tast nog in het duister over het hoe en wat. „Er is nog geen enkele indicatie te geven over welke kant de zoektocht op gaat”, zei een woordvoerder, die volgens Nieuwsblad ’verbijsterd’ is over de zaak. Zoektochten langs de rotsachtige kust, met speurhonden en drones, leverden tot nog toe niets op. Via een crowdfundactie is zo’n 40.000 euro ingezameld om Théo terug te vinden.