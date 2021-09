Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Rusland en Wit-Rusland gaan statenunie aan Moskou en Minsk kwartetten over huwelijkse voorwaarden

President Poetin (rechts) en zijn Wit-Russische ambtsgenoot Loekasjenko na het sluiten van de statenunie tussen hun landen. Ⓒ EPA

MOSKOU/MINSK - Na drie jaar gesteggel kondigden de Russische president Poetin en zijn Wit-Russische collega Loekasjenko donderdag een akkoord aan over de diepgaande integratie van hun twee landen. Met 28 ’routekaarten’ krijgt de Uniestaat die op papier al sinds 1999 bestaat, zeer concrete vormen. Is dit ware liefde of een verstandshuwelijk?