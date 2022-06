RIVM: resistentie bacteriën tegen antibiotica gestabiliseerd

Mycobacterium tuberculosis is een van de bacteriën die steeds resistenter werd tegen antibiotica. De bacterië veroorzaakt tbc. Ⓒ Wikimedia Commons

BILTHOVEN - De resistentie van bacteriën tegen antibiotica in Nederland is vorig jaar niet verder toegenomen in vergelijking met de vijf voorgaande jaren, concludeert het RIVM na onderzoek.