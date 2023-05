Gepantserde auto’s Willem Holleeder en Dino Soerel te koop: ’Dit zijn wagens met een verhaal’

Hoewel de tot levenslang veroordeelde criminelen geen vrienden zijn, staan hun voormalige auto’s gebroederlijk naast elkaar in de showroom van HooG Selections in Katwijk, de zaak van de 29-jarige autogek Darcy Hoogenhout.

Aanvankelijk bood hij de VW en de BMW op Marktplaats te koop aan voor 30.000 euro, maar de belangstelling bleek zo groot dat hij de auto’s laat veilen. „Ik dacht: een leuk combodealtje voor een liefhebber. Het was een beetje spielerei, waar ik niet veel aan dacht te verdienen.” Maar de telefoon bleef rinkelen. „Nu denk ik dat ik er wat meer voor kan krijgen.”

Via een veilingwebsite worden de auto’s per opbod verkocht. De minimumprijs moet nog worden vastgesteld. Ook weet Hoogenhout nog niet of ze samen of apart onder de hamer gaan.

’Zeldzaam model’

De Hagenaar houdt zich bezig met het speuren naar bijzondere auto’s. Toen hij in Letland op zoek was naar speciale Porsches, kwam hij de VW Passat van Holleeder tegen, die daar ooit via een Nederlandse handelaar was beland. „Het is een Passat Security en dat is een zeldzaam model. Er ging meteen een belletje rinkelen. Ik ben gaan zoeken en wist vrijwel zeker dat hij van Willem Holleeder geweest moest zijn.”

Bij de RDW kreeg de auto zijn oude kenteken terug: 45-PV-DB. „Toen was het zeker. Er zijn zelfs filmpjes te vinden van Holleeder die uit de auto stapt en dan is dat kenteken te zien.”

De Passat uit 2003 heeft een zware V8-motor en weegt maar liefst 2,5 ton. Hij heeft rond de 200.000 kilometer gelopen en lust wel een slokje. „Ongeveer 1 op 4. Je moet hem niet kopen voor woon-werkverkeer.”

Bestand tegen handvuurwapens

De BMW 540 Protection is uit 1999. Deze youngtimer kreeg Hoogenhout in handen nadat hij een balletje had opgegooid bij ’autoliefhebbers met collecties’. „De BMW is, zoals dat heet, B5-gepantserd. Dat wil zeggen dat hij bestand is tegen handvuurwapens.”

Dus met een automatisch geweer met zwaar kaliber of een bom ben je alsnog het haasje? „Zoveel weet ik er niet van. Ik durf geen garanties af te geven. Die BMW was destijds in de markt gezet voor zakenmensen die wat extra veiligheid wilden. Ik denk niet dat er veel belangstelling voor zal zijn vanuit ’het milieu’. Beide auto’s zijn verouderd. Ze zullen vooral interessant zijn voor mensen die houden van speciale auto’s, met een verhaal.”

Vreest hij niet in verband te worden gebracht met louche business? „Haha, hoeveel meer kun je als autohandelaar met louche zaken geassocieerd worden? Nee zonder gekheid, ik verkoop allerlei auto’s, van Fiat Panda’s tot Ferrari’s. Als er maar iets speciaals mee is. Ik speur altijd. Dat vind ik prachtig.”

Dino Soerel werd in 2017 in het liquidatieproces Passage veroordeeld tot levenslang. Willem Holleeder kreeg later in een apart proces eveneens levenslang.