Woede na moord en verkrachting 7-jarig meisje

Het is onduidelijk of de politieman op de beelden (zie hieronder) ook daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de sterfgevallen. De betogers waren woest vanwege de vermeende passiviteit van de politie in Kasur rond de moord op een zevenjarig kind, dat vermoedelijk ook seksueel is misbruikt.

Het meisje verdween vorige week in de buurt van haar huis. Een agent vond haar lichaam dagen later terug in een berg afval. De vader van het slachtoffer haalde woensdag uit naar de autoriteiten. „De daders zijn al geïdentificeerd, maar de politie heeft geen vooruitgang geboekt.”

De stad Kasur is eerder toneel geweest van grootschalig kindermisbruik. Honderden kinderen zouden zijn mishandeld door een criminele bende. Zo’n vijftien mannen maakten video’s van het misbruik en chanteerden daarna de ouders van de kinderen.