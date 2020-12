Gelders bedrijf voor miljoenen opgelicht met coronatesten

Het bedrijf ontdekte in oktober dat betaalde rekeningen niet bij de leverancier in Korea waren binnengekomen. Volgens de politie is de fraude op uiterst slinkse wijze uitgevoerd en kregen de criminelen waarschijnlijk toegang tot mailwisselingen tussen de bedrijven.

Er werd een nepfirma opgericht en er werden nepaccounts gebruikt die niet van echt waren te onderscheiden. De criminelen zagen kans om via valse e-mailadressen en een valse factuur het geld over te maken naar een rekening in Indonesië, aldus de politie.

De aanhoudingen vonden plaats in Indonesië. Een deel van het ontvreemde geld is veiliggesteld en Nederland heeft de autoriteiten in Indonesië gevraagd dat terug te geven aan het gedupeerde Gelderse bedrijf.