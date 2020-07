Franse autoriteiten waarschuwen voor oplaaien coronavirus

Het gaat niet altijd goed met de mondkapjes, zoals hier in Nancy. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

PARIJS - Het aantal nieuwe coronagevallen in Frankrijk is voor de derde week op rij gestegen. Dat hebben de Franse gezondheidsautoriteiten donderdagavond bekendgemaakt. Het land telde voor het eerst in een paar weken meer dan duizend nieuwe coronabesmettingen binnen 24 uur.