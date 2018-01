Flatspringers Breda verdacht van moord

Advocaat Menno Buntsma van een van de twee verdachten heeft dat woensdag bevestigd naar aanleiding van een bericht van BN/De Stem. Volgens de advocaat worden de twee mannen beschuldigd van moord of doodslag plus wapenbezit. Het Openbaar Ministerie in Breda wil niet zeggen of dat klopt.

Dinsdagochtend stuitte de politie tijdens een routinecontrole op een auto met daarin een tas met handvuurwapens. De twee inzittenden sloegen op de vlucht en renden een flat aan de Roeselarestraat binnen. Ze sprongen van de derde verdieping naar beneden toen een arrestatieteam hen wilde aanhouden.

In de flat werd een dode man aangetroffen die om het leven is gebracht. Over de exacte doodsoorzaak is nog niets bekend.

In ziekenhuis

De twee verdachten raakten door hun sprong ernstig gewond. Ze liggen bewaakt en beveiligd in het ziekenhuis en zijn aangehouden.

De politie houdt er ernstig rekening mee dat er een verband bestaat tussen de gebeurtenissen bij de flatwoning dinsdagochtend in Breda en de beschieting van twee woningen elders in de stad zaterdagochtend. „We vermoeden zeker een verband”, zei een politiewoordvoerder eerder.

Verband tussen dode in flat en beschietingen