Met virtual reality zelf vechten als Russische soldaat

Er klinken explosies, er is geschreeuw. Tanks rukken op en de kogels vliegen je om de oren. Met een virtualrealitybril op je hoofd ervaar je zelf de verschrikkingen van het oostfront door de ogen van Sovjetsoldaat Vladimir. Ⓒ We make VR

Leusden - Een unieke kans om de Tweede Wereldoorlog aan het oostfront zelf mee te beleven. Door virtual reality is dat straks mogelijk in het nieuwe bezoekerscentrum bij het Sovjet Ereveld in Leusden. „Terwijl de kogels je om de oren vliegen in een loopgraaf, ervaar je zelf de verschrikkingen van het oostfront.”