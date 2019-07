Edese tieners opgepakt voor handel automatische wapens

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

EDE - Drie Gelderse tieners zijn deze week opgepakt, omdat ze via internet zouden hebben gehandeld in illegale wapens. De recherche wist onder meer een automatisch wapen te onderscheppen. Dat bleek echt te zijn. Bij huiszoekingen werden ook verschillende soorten munitie in beslag genomen, aldus de politie donderdag.