Hacker begluurt mensen via webcam

De man begon in 2003. Hij maakte zelf een schadelijk programmaatje, Fruitfly genaamd. Hij kreeg daarmee toegang tot bestanden op de computers van anderen en kon screenshots maken van de schermen van mensen. Ook kon hij bijhouden wat ze intoetsten op het toetsenbord. Zo kreeg hij bijvoorbeeld inloggegevens, waarmee hij binnendrong in medische dossiers, belastinggegevens en bankrekeningen van anderen. Ook wist hij waar mensen op googelden. Hij had het programmaatje zo gemaakt dat hij een waarschuwing kreeg als mensen zochten op woorden die met porno te maken hadden.

De man kraakte niet alleen computers van burgers, maar ook van bedrijven, scholen, een politie-eenheid en een regeringsdienst. Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie en de recherche heeft de man miljoenen afbeeldingen bewaard. Ook hield hij gedetailleerde aantekeningen bij van wat hij zijn gedupeerden allemaal zag doen.