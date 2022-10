VVD en PvdD slaan op dierendag handen ineen: houdverbod voor beulen

Daarnaast moet de handel en import in doorgefokte viervoeters bij wet worden verboden en dienen katten massaal te worden gechipt.

Daarover wordt later deze maand gedebatteerd in de Tweede Kamer, maar beide partijen nemen in een ’dierendagakkoord’ alvast een schot voor de boeg. Zo is er nog handel in honden en katten die in Nederland niet gefokt mogen worden, maar vanuit het buitenland nog altijd naar Nederland komen. „Dat moet aan banden worden gelegd”, vinden de Kamerleden. Ook het massaal chippen van katten kan veel leed voorkomen, menen Haverkort en Wassenberg.

Deze maand wordt in het parlement over de Wet dierenmishandeling besproken. Daarin is opgenomen dat het houden van dieren voor een aantal jaren verboden kan worden als dierenbeulen zijn veroordeeld. „Maar wij zeggen: maak er in extreme gevallen een levenslang houdverbod van”, zeggen Kamerleden Wassenberg en Haverkort. Wassenberg: „Er zijn voorbeelden van dierenbeulen die tientallen dieren hebben mishandeld en na afkoop van een boete gewoon weer opnieuw de fout in gaan. Die excessen moeten we bestrijden”, zegt de volksvertegenwoordiger.

Daarnaast moet de levendige handel in doorgefokte dieren aan banden worden gelegd, zo bepleiten de Kamerleden. Nu is het nog zo dat er een verbod is op het doorfokken van honden en katten, bijvoorbeeld met een korte snuit. „Maar doorgefokte dieren vanuit het buitenland hierheen halen en verhandelen, dat mag nog wel. Dat moet dus ook aan banden worden gelegd”, bepleiten de Kamerleden. Eerder liet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid juist weten dat dat niet mogelijk is vanwege Europese regels. „Er heeft een advocatenkantoor onderzoek gedaan en wat blijkt: het kan wél. In België is die regelgeving overigens ook van kracht”, aldus Wassenberg.

Chippen

Verder komt het duo met plannen om katten voortaan standaard te laten chippen, zodat zoekgeraakte dieren makkelijker teruggevonden kunnen worden. „Iedereen die een huisdier heeft, weet hoe verschrikkelijk het is als je huisdier weg is”, zegt Haverkort.

Of een chipplicht ook aan de orde is? „We zijn niet zo van het verplichten, maar vragen de minister met een goed voorstel te komen.” In sommige gemeenten is voor mensen die de chips niet kunnen betalen een regeling. „Dergelijke plannen zouden een oplossing kunnen zijn”, aldus Wassenberg.

Dat de VVD en PvdD samen optrekken is ontstaan na het voorlezen van een letterlijke passage uit het verkiezingsprogramma van de VVD door PvdD-Kamerlid Wassenberg. „Ik zei: voer uit wat jullie zelf hebben opgeschreven. Die uitgestoken hand is nu aangenomen”, zegt Wassenberg.

Of de samenwerking naar meer smaakt? „Nou, op het gebied van dierenwelzijn is het makkelijker tot overeenstemming te komen met de PvdD dan met milieubeleid”, besluit Haverkort.