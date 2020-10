CBS: Sterftecijfer hoger dan verwacht

Tussen 19 en 25 oktober (week 43) overleden er naar schatting meer dan 3450 mensen. Tenminste 221 daarvan zijn positief getest op corona. Een week eerder waren dat er nog 218. Het werkelijke aantal covid-slachtoffers ligt vermoedelijk hoger, stelt het CBS. Niet iedereen laat zich testen.

Vooral in de groepen ouder dan 65 jaar nam de sterfte toe. Tijdens de eerste golf stierven in totaal zo’n tienduizend coronapatiënten. Die groep bestaat uit mensen bij wie corona is vastgesteld, of van wie vermoed werd dat zijn waren besmet.