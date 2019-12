Nieuwe ziekenhuis-cao valt goed: ’Leuk kerstcadeau’

Senior verpleegkundige Manon Burger in het Alkmaarse Noord-West Ziekenhuis. Ⓒ De Telegraaf

Amsterdam - Na maandenlange acties bij ziekenhuizen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het personeel. De loonsverhoging van 8 procent binnen twee jaar is het gesprek van de dag onder de verpleegkundigen. Senior verpleegkundige Manon Burger in het Alkmaarse Noord-West Ziekenhuis: „Fijn dat er stappen zijn gezet. Ik hoop dat het jongeren stimuleert de zorg in te gaan, want de tekorten zijn aanzienlijk.”