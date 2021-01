Pfizer/BioNTech: ons vaccin werkt tegen nieuwe mutaties

Het vaccin van Pfizer/BioNTech wordt sinds vorige maand gebruikt in de EU. Daar bestaat grote bezorgdheid over de nieuwe coronavarianten, die worden gezien als besmettelijker. Pfizer en BioNTech zeggen dat uit het onderzoek naar voren komt dat geen nieuw vaccin nodig is om nieuwe varianten van het virus te bestrijden.

De bedrijven benadrukken dat ze in de gaten blijven houden hoe effectief het coronavaccin in de praktijk is. Ze zeggen in actie te zullen komen als dat nodig is.

Verdeling vaccins

AstraZeneca stelt coronavaccins die voor Europese landen zijn geproduceerd niet elders met winst te verkopen, zegt topman Pascal Soriot tegen de Franse krant Le Figaro. De uitspraak van Soriot komt nadat eind vorige week bekend werd dat de eerste levering van het AstraZeneca/Oxford-vaccin aan de Europese Unie kleiner zal uitvallen dan in eerste instantie was verwacht.

Het elders verkopen van vaccins voor winst zou geen zin hebben, zei Soriot, omdat het bedrijf beloofd heeft geen winst te maken op de verkoop van het vaccin tijdens de pandemie.

Volgens Soriot waren de met de EU overeengekomen volumes niet bindend. Daar wijst hij op „omdat de EU min of meer tegelijk met het Verenigd Koninkrijk leveringen wilde krijgen, ook al werd het contract drie maanden later getekend.” AstraZeneca zou hebben toegezegd zijn uiterste best te doen voor snelle leveringen, maar zou daarbij geen garanties hebben afgegeven.

Fabrieken in Nederland en België

Daarnaast zouden er problemen zijn in de fabrieken van AstraZeneca in Nederland en België, waar de productiecapaciteit wordt opgevoerd. „We liggen twee maanden achter op het gewenste schema”, aldus Soriot.

Pascal Soriot van AstraZeneca. Ⓒ Reuters

Het nieuwe leveringsschema van AstraZeneca is voor de Europese Unie niet aanvaardbaar. De Europese Commissie heeft AstraZeneca opgeroepen om transparant te zijn.

Het vaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford wordt momenteel ter goedkeuring onderzocht op effectiviteit en veiligheid door de Europese medicijnwaakhond EMA. Naar verwachting geeft die later deze week groen licht voor gebruik van het middel. De Europese Commissie heeft met het Brits-Zweedse farmabedrijf een contract gesloten voor de aankoop van tot 400 miljoen doses.

„Ik denk dat de mensen in Europa extreem gestrest en moe zijn door deze pandemie die nu al een jaar aan de gang is. De regeringen staan onder druk”, aldus Soriot. Hij wees er nog op dat Europa, „dat 5 procent van de wereldbevolking vertegenwoordigt, in februari 17 procent van onze productie zal krijgen.”