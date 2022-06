Coronadrukte in ziekenhuizen loopt verder op

Verpleegafdelingen hebben in de afgelopen dag 109 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Op dinsdag na is dat het hoogste aantal sinds april. Gemiddeld komen de laatste dagen ongeveer honderd mensen per etmaal op een verpleegafdeling terecht met een coronabesmetting. Die instroom is in ongeveer twee weken tijd verdubbeld. Op de intensive cares is het iets rustiger, maar ook daar is langzaam maar zeker een toename van het aantal patiënten te zien.

De ziekenhuiscijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maken geen onderscheid tussen mensen die als een direct gevolg van hun coronabesmetting zijn opgenomen, en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken. Het RIVM heeft dat onderscheid wel. Daaruit komt naar voren dat er daadwerkelijk meer mensen vanwege hun coronaklachten in het ziekenhuis belanden.