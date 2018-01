Hogeschool Rotterdam sluit pand om brandrisico

De onderwijsinstelling heeft zijn gebouwen laten onderzoeken naar aanleiding van de fatale brand in de Grenfell Tower in Londen van juni vorig jaar, die 71 mensen het leven kostte. Het vuur verspreidde zich razendsnel via de gevelplaten aan de buitenkant.

Aan het onderzoek wordt nog de laatste hand gelegd, maar de hogeschool heeft op basis van „de eerste signalen” besloten het pand tot nader order buiten gebruik te stellen en extra toezicht in te stellen. Het afgesloten gedeelte van het gebouw wordt gebruikt door zo’n 3.500 studenten van de Rotterdam Business School en medewerkers van dit instituut. Het is dertig jaar oud.

Colleges worden verplaatst naar andere gebouwen. Volgens de hogeschool voldoen alle andere gebouwdelen aan de Kralingse Zoom wel aan de brandveiligheidseisen.