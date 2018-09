Oplossing Catalaans conflict nog mijlenver weg

Carles Puigdemont zit nog steeds in Brussel. Ⓒ AFP

Ook al zit hij in nog ‘vast’ in Brussel – en kan hij arrestatie verwachten als hij zijn neus over de Spaanse grens steekt - de Catalaanse separatistische partijen hebben ‘m toch opnieuw als hun presidentkandidaat gekozen: Carles Puigdemont – door Madrid afgezet en verwenst om zijn poging de republiek uit te roepen.