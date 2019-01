Telefoongids verdwijnt

Volgens Erik Wiechers, de CEO van uitgever DTG, heerst er geen rouwstemming bij zijn bedrijf. Eerder deze week werd de cover onthuld van de allerlaatste Telefoongids. „Dat was een feestje. De samenleving digitaliseert en dat doen wij ook. Elke maand hebben we 3 miljoen gebruikers op onze website.”

En dat aantal neemt toe, terwijl het aantal mensen dat de gidsen op de mat krijgt juist afneemt. De hoogtijdagen zijn wat papier betreft na 138 jaar voorbij. De Telefoongids werd voor het eerst in 1881 uitgegeven, in het jaar dat ons land telefoonverbindingen kreeg. Niet dat iedereen toen al een exemplaar aan huis kreeg: om een nummer op te zoeken moest je nog naar het postkantoor.

De komst van het internet bleek echter de nagel aan de doodskist van het papieren naslagwerk. Al sinds 1996 plaatst DTG de gegevens online en steeds meer mensen zoeken op de website naar de juiste nummers. In 2014 werd nog, in samenspraak met het toenmalige ministerie van Economische Zaken, bepaald dat de gids verspreid zou worden tot en met 2017.

Daar wordt dus nog één jaar aangeplakt, al verschilt het per regio wanneer de laatste Telefoongids op de mat valt. Zo zal de regio Dordrecht-Spijkenisse al komende februari de laatste editie krijgen, terwijl Enschede pas op 20 december aan de beurt is. „Voor de mkb’ers die adverteren is het een mooie deal: zo’n gids zal misschien een paar jaar blijven liggen op de koffietafel.”

„Er zullen een hoop mensen zijn die misschien blij zijn dat-ie niet meer komt. Die reageren boos dat we moeten stoppen met bomen kappen voor de gids. Dus ook die bedienen we”, erkent Wiechers.

En de twee procent van de Nederlanders die nog altijd aangeeft dat De Telefoongids onmisbaar is dan? „Dat zijn vooral mensen in de provincie en ouderen”, weet Wiechers. Speciaal voor de senioren worden door DTG en Seniorweb workshops ’online zoeken’ aangeboden. „Ik ga zelf les geven en andere DTG’ers gaan het land in, zodat deze mensen een beetje internet-savvy kunnen worden gemaakt.”

Mocht er een run komen op de laatste der Telefoongidsen, dan moet er even naar Engeland gebeld worden. „Daar staan de drukpersen. Maar we hebben wat extra ingeslagen.”