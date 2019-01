Verdriet om stoppen herhaling The Bold

Peter Breedenbach is er nog steeds verdrietig over. Tussen kerst en oud en nieuw had de Fries zijn televisie, zoals gewoonlijk, afgesteld op The Bold & The Beautiful. Tot zijn verbazing werd gemeld dat het tijdstip van de serie op 1 januari overgenomen zou worden door MacLeod’s daughters.

Voor Peter en zijn vrouw Romana was dat een donderslag bij heldere hemel. „We zaten midden in een verhaallijn over een rechtszaak. Voor we wisten hoe die zou aflopen, begon RTL ineens met MacLeod’s daughters. Nu vinden anderen dat vast prima, maar ik heb niet zo veel met paarden.”

De nieuwe afleveringen van The Bold worden nog wel dagelijks uitgezonden. Die spelen zich echter decennia later af. Al wel tien keer belde Breedenbach met RTL. „Ze zeiden dat we de dvd maar moesten kopen. Maar dan moet je die in Duitsland kopen en daar synchroniseren ze alles na.”

Een woordvoerder van RTL kan weinig voor de fans betekenen. „We waren in eerste instantie van plan om tien afleveringen te herhalen, dat zijn er 150 geworden.

Het verhaal loopt constant door, dus een goed moment om ermee te stoppen was er sowieso niet.”

Via internet kregen Breedenbach en zijn vrouw contact met talloze teleurgestelde fans. Ze kregen al meer dan duizend steunbetuigingen op een petitie om hun serie te redden.

Waar ze straks verder kunnen kijken, maakt Breedenbach en zijn vrouw weinig uit. „Het mag ook op bijvoorbeeld Videoland, als het RTL om geld gaat. Ik snap dat ze keuzes moeten maken, maar laat mensen gewoon eens iets afkijken.”