‘Terughalen jihadbruiden potentieel mijnenveld’

Moeten Nederlandse IS-vrouwen worden teruggehaald uit Syrië? Waar de politiek jarenlang harde taal gebruikte om terugkeer te voorkomen, beweegt Den Haag nu -onder druk van de rechter- langzamerhand de andere kant op. In een nieuwe aflevering van de podcast Delta Tango spreekt defensie-verslaggever Olof van Joolen met verslaggever terrorisme Silvan Schoonhoven en parlementair verslaggever Valentijn Bartels over deze lastige kwestie. Is de staat verplicht om deze vrouwen terug te halen of haalt Nederland hiermee diplomatieke problemen op de hals?