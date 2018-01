Dichte mist in grote delen van het land

Vooral in het westelijk deel van land kan mist voorkomen en is het zicht is op sommige plaatsen minder dan 200 meter, aldus het weerinstituut. „In de tweede helft van de ochtend zullen de zichten beter worden, maar lokaal kan mist langdurig aanhouden.”

Weeronline kreeg uit meerdere plaatsen in het land meldingen van een zicht van minder dan 100 meter. Zo was op Terschelling, in Voorschoten en Rotterdam het zicht ongeveer 80 meter. Donderdagavond en -nacht en vrijdagochtend wordt het naar verwachting weer mistig.