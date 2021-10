Premium Het beste van De Telegraaf

Biljart weg uit buurthuis, iedereen boos: ’Dat je de oudjes zo behandelt’

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

Leen Edelenbos, Rob Landzaat en Wil van Soest zijn in shock. „De biljarters moesten maar naar een café of biljartclub gaan.” Ⓒ foto Richard Mouw

AMSTERDAM - Herrie in de Amsterdamse wijk Tuindorp. Enkele maanden geleden is het biljart in buurthuis De Evenaar in Noord stilletjes door de leiding weggehaald. Vrijwilligers en bezoekers waren als door de bliksem getroffen. Het voelde als een klap in hun gezicht.