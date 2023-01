Premium Het beste van De Telegraaf

Waarom krijgt Willem Engel alle speelruimte? ’Heeft voorgekookte wrakingsverzoeken in zijn tas’

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Willem Engel Ⓒ Illustratie Petra Urban

Wordt Willem Engel gemuilkorfd door de rechtbank die moet oordelen over de beschuldiging van opruiing? Of geven de rechters hem juist veel te veel ruimte? De wraking van afgelopen week was niet te voorkomen, vindt emeritus hoogleraar strafprocesrecht Theo de Roos.