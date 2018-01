Uiensoep, natuurlijk!

Twee derde van de uien in boter in de hoge pan bakken. En dan nog wat bakken, en daarna pas de rest erbij en weer bakken. Wat bedoel ik? Tijd, uien hebben tijd nodig, heel veel tijd nodig om zoet te worden, maar je wilt ook wat bite straks, vandaar twee keer. En een keer extra omdat je toch geneigd bent te vlug te zijn. Klein schepje suiker erbij. Dan de bloem, de wijn en de bouillon. Kruidenpakketje erbij, zout en peper nog en op een laag vuur een half uur zachtjes pruttelen.

En de rest? Geroosterd brood met geraspte kaas erop klaar leggen. Ook met die kaas kan je vanalles doen, hè. Je kan er wat rasalhanout over strooien bijvoorbeeld, of gewoon wat gedroogde tuinkruiden. Chilivlokken? Bieslook? Een zee aan smaakmogelijkheden. Soep in vuurvaste kommen, het brood erop leggen en dan de hete oven in, liefst met de grill aan. Klaar, feest. Een stout erbij. Galway Bay, Buried at Sea. De beste melkstout die er is.

Nodig voor vier personen:

1 kg uien in ringen

4 eetl boter

1 theelepel suiker

4 eetl bloem

1/2 l droge witte wijn

1/2 l groentebouillon

tijm, laurier en peterselie samengebonden

4 sneden brood, geroosterd

150 gr Goudse kaas, geraspt

zout en peper

Bekijk ook: Rode kool stamppot

Bekijk ook: Witte bonen stoven