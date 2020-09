ProRail bekijkt verzakken spoor

Een intercity die eerder strandde tussen Goes en Vlissingen door noodweer. De bovenleiding was losgetrokken. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Spoorbeheerder ProRail moet nu al ingrijpen om problemen door extremer weer voor te zijn. Alle gevolgen van de klimaatverandering en snellere bodemdaling in ons land worden nu gedetailleerd in kaart gebracht. Dat zegt een woordvoerder van ProRail naar aanleiding van de treinramp in Schotland afgelopen augustus.