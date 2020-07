Zuid-Korea verwelkomt eerste babypanda

Het is voor het eerst dat er een panda geboren wordt in Zuid-Korea. De belangstelling voor het jong zal vermoedelijk dus groot zijn, maar geïnteresseerden zullen toch nog even geduld moeten hebben. Het zal namelijk nog zeker vijf tot zes maanden duren, voordat bezoekers van Everland de babypanda mogen aanschouwen.

Pandaporno

Zoals gebruikelijk blijft het diertje eigendom van China. Ai Bao en Le Bao werden in 2016 voor een periode van vijftien jaar ’uitgeleend’ aan Zuid-Korea. Peking zet panda’s in als een soort ’good will ambassadeurs’.

Geboortes van de zwart-witte beertjes zijn een zeldzaamheid. Panda’s hebben, zeker in gevangenschap, berucht veel moeite om zich voort te planten. Er wordt van alles gedaan om de dieren met elkaar te laten paren. Er is zelfs geëxperimenteerd met ’pandaporno’: de beertjes kregen video’s van parende soortgenoten te zien, in de hoop dat ze daar hitsig van zouden worden.