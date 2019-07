Maanmissie India op laatste moment uitgesteld

De ruimtevaartmissie heeft als bestemming de maan. En dan de zuidpool van de maan om precies te zijn. Aan boord bevinden zich de onbemande maanlander Vikram (Moed) en de verkenner Pragyaan (Wijsheid) die data zullen verzamelen over water, mineralen en rotsformaties.

Als alles uiteindelijk goed verloopt, is India het vierde land dat op de maan weet te landen. Volgens ISRO is het „de meest complexe ruimtemissie die het agentschap ooit heeft ondernomen.” India heeft eerder met de Chandrayaan-1 al onderzoek naar de maan verricht. Maar is daar toen nooit geland. Er wordt een nieuwe lanceerdatum gepland.